В Петербурге назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что в городе «обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой».

Она сообщила, что «на сегодняшний день зарегистрировано 433 833 случая заболевания, за последние сутки — 851 случай».

«И суточный темп прироста увеличился до 0,2%. Коэффициент распространения превысил единицу и составил 1,07. Это говорит о том, что заболеваемость медленно, но растёт», — цитирует РИА Новости Чхинджерию.

Согласно данным на 24 мая, в России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8406 человек в 82 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 009 911.