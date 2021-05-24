В России за сутки выявили ещё 8406 заболевших коронавирусом
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У 12,1% новых пациентов не обнаружено симптомов коронавируса.
За сутки в России скончались 319 заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии от последствия COVID-19 в стране умерли 118 801 человек.
При этом число вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 6450 до 4 624 212.
Накануне число выявленных случаев коронавируса в России превысило 5 млн: COVID-19 обнаружили у 8951 человек, 357 заболевших умерли, 7297 пациентов выписали.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.