Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 5 млн
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За сутки в России скончались 357 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 118 482.
В течение суток в стране выписаны 7297 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 617 762 человека.
Накануне в стране зарегистрировали 8709 заболевших коронавирусом и 386 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9345 человек.
Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.