Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 5 млн

В России за 24 часа коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8951 человека. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 001 505. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России скончались 357 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 118 482.

В течение суток в стране выписаны 7297 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 617 762 человека.

Накануне в стране зарегистрировали 8709 заболевших коронавирусом и 386 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9345 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.