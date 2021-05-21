В Минздраве назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
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«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остаётся напряжённой», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.
Отмечается, что «в связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что общественный транспорт и дом остаются местами, в которых люди чаще всего заболевают коронавирусом.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.