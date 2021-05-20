Попова рассказала о местах с наибольшим риском заболеть коронавирусом

Общественный транспорт и дом остаются местами, в которых люди чаще всего заболевают коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Попова добавила, что чаще всего коронавирусом болеют люди старше 50 лет.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, длинные выходные в мае помогли не допустить роста заболеваемости.