Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, длинные выходные в мае помогли не допустить роста заболеваемости. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остаётся стабильной. Решение, которое было принято, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырёх дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, в России наблюдается тенденция снижения заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничной и коронавирусной пневмониями.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.