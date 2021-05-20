Попова рассказала о ситуации с разными штаммами COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» о ситуации с разными штаммами коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

По её словам, в стране выявили более 550 случаев британского штамма COVID-19, несколько десятков — южноафриканского, более десяти — индийского.

Вместе с этим она отметила, что в Индии преимущественно выделяют три варианта индийского штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет.

«В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, — вот такой в Россию не попал, его нет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса в России.