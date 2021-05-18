Попова рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России и поделилась мнением о том, когда в стране может закончиться пандемия.
Попова рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса в России
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru она заявила, что прежде всего нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым производятся эпидемиологические расчёты.

Как отметила Попова, должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения, и если удастся сделать это как можно раньше, то наступит «другая жизнь», по качеству очень близкая к тому, что было два года назад.

«И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — добавила Попова.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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