Попова рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса в России
- РИА Новости
В беседе с kp.ru она заявила, что прежде всего нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым производятся эпидемиологические расчёты.
Как отметила Попова, должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения, и если удастся сделать это как можно раньше, то наступит «другая жизнь», по качеству очень близкая к тому, что было два года назад.
«И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — добавила Попова.
В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.