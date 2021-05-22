В России выявили 8709 новых случаев коронавируса за сутки

В России за 24 часа коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8709 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 992 554. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России скончались 386 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 118 125.

В течение суток в стране выписаны 9345 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 610 465 человек.

Накануне в стране зарегистрировали 8937 заболевших коронавирусом и 389 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9350 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.