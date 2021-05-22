В России выявили 8709 новых случаев коронавируса за сутки
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За сутки в России скончались 386 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 118 125.
В течение суток в стране выписаны 9345 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 610 465 человек.
Накануне в стране зарегистрировали 8937 заболевших коронавирусом и 389 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9350 человек.
Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.