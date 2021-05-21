В России выявили 8937 новых случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
За сутки в России скончались 389 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 117 739.
В течение суток в стране выписаны 9350 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 601 120 человек.
Накануне в стране зарегистрировали 9232 заболевших коронавирусом и 396 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9983 пациента.
Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.