В России выявили 9232 новых случая коронавируса за сутки

В России за 24 часа коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9232 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 974 908. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России скончались 396 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 117 361.

В течение суток в стране выписаны 9983 пациента, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 591 770 человек.

Накануне в России зарегистрировали 7920 заболевших коронавирусом и 390 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, выздоровел 9561 пациент.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил напряжённую ситуацию с коронавирусной инфекцией в российских городах с высокой плотностью населения.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.