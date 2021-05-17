Мурашко заявил о напряжённой ситуации с COVID-19 в крупнейших городах
- РИА Новости
«Сегодня напряжённая ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остаётся стабильной», — цитирует его РИА Новости.
Он вновь рекомендовал пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездку на санаторно-курортное лечение, пройти вакцинацию против коронавируса.
Ранее Мурашко уже рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.