Мурашко заявил о напряжённой ситуации с COVID-19 в крупнейших городах

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В российских городах с высокой плотностью населения наблюдается напряжённая ситуация с коронавирусной инфекцией, при этом в целом по стране эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о напряжённой ситуации с COVID-19 в крупнейших городах
  • РИА Новости

«Сегодня напряжённая ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остаётся стабильной», — цитирует его РИА Новости.

Он вновь рекомендовал пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездку на санаторно-курортное лечение, пройти вакцинацию против коронавируса.

Ранее Мурашко уже рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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