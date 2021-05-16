Глава Минздрава рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно её профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает», — цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимо пройти вакцинацию и «не задавать столь банальных и неуместных вопросов».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в стране.

По его словам, «уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.