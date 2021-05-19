В России выявили почти 8 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
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За сутки в России скончались 390 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 116 965.
При этом за 24 часа в стране выписан ещё 9561 пациент, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 581 787 человек.
Накануне в России зарегистрировали 8183 случая коронавируса и 364 смерти среди пациентов с COVID-19, а выздоровели 8972 человека.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил напряжённую ситуацию с коронавирусной инфекцией в российских городах с высокой плотностью населения.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.