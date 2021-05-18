В России выявили 8183 новых заболевших коронавирусом за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8183 человек в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 957 756, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 14,5% новых носителей коронавируса не было симптомов заболевания.

За сутки в России скончались 364 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 116 575.

При этом выписали ещё 8972 пациента, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 572 226 человек.

Накануне в России зарегистрировали 9328 случаев коронавируса и 340 смертей среди пациентов с COVID-19. Сообщалось о 7181 выздоровевшем.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил напряжённую ситуацию с коронавирусной инфекцией в российских городах с высокой плотностью населения.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.