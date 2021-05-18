В России выявили 8183 новых заболевших коронавирусом за сутки
- Reuters
У 14,5% новых носителей коронавируса не было симптомов заболевания.
За сутки в России скончались 364 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 116 575.
При этом выписали ещё 8972 пациента, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 572 226 человек.
Накануне в России зарегистрировали 9328 случаев коронавируса и 340 смертей среди пациентов с COVID-19. Сообщалось о 7181 выздоровевшем.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил напряжённую ситуацию с коронавирусной инфекцией в российских городах с высокой плотностью населения.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.