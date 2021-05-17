В России за сутки зафиксировано 9328 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
У 16,7% новых носителей коронавируса не было симптомов заболевания.
За сутки в России скончались 340 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 116 211.
При этом выписали ещё 7181 пациента, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 563 254 человек.
Накануне в России зарегистрировали 8554 случая коронавируса и 391 смерть среди пациентов с COVID-19. Сообщалось о 8573 вылечившихся.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19.
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предположения о сезонности COVID-19.