В России за сутки зафиксировано 9328 новых случаев коронавируса

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9328 человек в 83 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 949 573, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки зафиксировано 9328 новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

У 16,7% новых носителей коронавируса не было симптомов заболевания.

За сутки в России скончались 340 заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 116 211.

При этом выписали ещё 7181 пациента, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 563 254 человек.

Накануне в России зарегистрировали 8554 случая коронавируса и 391 смерть среди пациентов с COVID-19. Сообщалось о 8573 вылечившихся.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19.

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предположения о сезонности COVID-19.

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