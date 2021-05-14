Онищенко прокомментировал предположения о сезонности COVID-19

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Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал предположения о сезонности COVID-19.
Онищенко прокомментировал предположения о сезонности COVID-19
  • Reuters

«Я не уверен, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Если мы сейчас поставим заслон… Природный очаг коронавируса находится в Китае. Но они держат заболеваемость на очень низком уровне, хотя уже прошло три с половиной эпидемиологических сезона», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Онищенко, это происходит не потому, что выработалась устойчивость, а потому, что в КНР просто не болеют.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

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