Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал предположения о сезонности COVID-19.

«Я не уверен, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Если мы сейчас поставим заслон… Природный очаг коронавируса находится в Китае. Но они держат заболеваемость на очень низком уровне, хотя уже прошло три с половиной эпидемиологических сезона», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Онищенко, это происходит не потому, что выработалась устойчивость, а потому, что в КНР просто не болеют.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.