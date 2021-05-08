Главврач Павловской больницы Москвы оценил ситуацию с пандемией

Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.

«Сейчас говорить о том, что пандемия уже побеждена и ситуация повернулась вспять, сложно. Пандемия — это такое всеобъемлющее понятие, когда эпидемией затронуты все континенты нашей планеты», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, если в одной стране ситуация стала лучше, нельзя говорить о том, что всё идёт на спад.

Как прогнозирует Мелконян, с коронавирусом придётся жить ещё какое-то время, но медики всего мира прикладывают усилия, чтобы поскорее с этим справиться.

«Наверное, сейчас самое большое значение имеет вакцинация, которую необходимо проводить широко во всех странах. Думаю, от этого в итоге и будет зависеть, когда откроют границы и мы вернёмся к привычной жизни», — добавил эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.