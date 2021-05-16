В России за сутки выявили 8554 случая коронавируса

В России в течение суток коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8554 человек. Всего в стране зафиксировано 4 940 245 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умер 391 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 115 871.

Ещё 8573 человека выписались после выздоровления. Всего в России от коронавируса вылечились 4 556 073 человека.

Накануне сообщалось о 8790 случаях заболевания коронавирусом в России, 364 скончавшихся пациентах с COVID-19 и 9866 выздоровевших.

14 мая доктор медицинских наук профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RT прокомментировал сообщения о росте числа выявленных случаев коронавируса в России и Москве и напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в мире.