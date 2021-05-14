Учёный напомнил о важности вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RT прокомментировал сообщения о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в России и Москве и напомнил о важности вакцинации от COVID-19.
Учёный напомнил о важности вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Эпидемия никуда не делась, она продолжается. Самый главный метод (борьбы с заболеванием. — RT) — это вакцинация. Надо прививаться. Все, кто имеет возможность получить прививку, должны сделать её. И в результате, если мы сумеем добиться того, чтобы у нас было примерно 60% иммунных людей, мы получим существенное снижение и нормализацию ситуации», — отметил Альтштейн.

Он также напомнил, что после вакцинации человек приобретает иммунитет в течение примерно 20—40 дней.

«Главное — это вакцинация. Нужно всячески её поддерживать. Наша вакцина «Спутник V» — это вакцина с хорошо доказанной эффективностью, её надо широко применять», — заключил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 9462 человек. Как передавали СМИ, такие показатели прироста стали максимальными с 20 марта.

В то же время в Москве число инфицированных COVID-19 достигло 3818 — это максимум с января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить