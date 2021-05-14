Учёный напомнил о важности вакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RT прокомментировал сообщения о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в России и Москве и напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

«Эпидемия никуда не делась, она продолжается. Самый главный метод (борьбы с заболеванием. — RT) — это вакцинация. Надо прививаться. Все, кто имеет возможность получить прививку, должны сделать её. И в результате, если мы сумеем добиться того, чтобы у нас было примерно 60% иммунных людей, мы получим существенное снижение и нормализацию ситуации», — отметил Альтштейн.

Он также напомнил, что после вакцинации человек приобретает иммунитет в течение примерно 20—40 дней.

«Главное — это вакцинация. Нужно всячески её поддерживать. Наша вакцина «Спутник V» — это вакцина с хорошо доказанной эффективностью, её надо широко применять», — заключил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 9462 человек. Как передавали СМИ, такие показатели прироста стали максимальными с 20 марта.

В то же время в Москве число инфицированных COVID-19 достигло 3818 — это максимум с января.