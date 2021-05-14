Заммэра назвала достаточно напряжённой ситуацию с COVID-19 в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала достаточно напряжённой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Заммэра назвала достаточно напряжённой ситуацию с COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

Она отметила, что «коронавирус никуда не исчез».

«Ситуация с коронавирусом в городе остаётся достаточно напряжённой, цифры заболеваемости нас не радуют», — цитирует РИА Новости Ракову.

Согласно данным на 14 мая, в Москве в течение суток выявили 3818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса — 1 131 235.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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