Кабмин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ещё 25 млрд рублей — на оказание высокотехнологичных специализированных медицинских услуг.
Кабмин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений Мишустина по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме.

«Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция», — говорится в пресс-релизе кабмина.

Кроме того, до 28 мая поручено подготовить проект о направлении средств на завершение строительства больниц и диспансеров в нескольких регионах, финансирование которых было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

В конце февраля правительство России выделило 6,4 млрд рублей на выплаты задействованным в борьбе с коронавирусом сотрудникам силовых ведомств.

Власти Москвы, в свою очередь, выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам коронавирусных стационаров.

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