В Москве выделили дополнительные деньги для борющихся с COVID-19 медиков

Власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам коронавирусных стационаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.

«Из бюджета города Москвы выделено 3 млрд рублей на осуществление в 2021 году стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.