В Москве выделили дополнительные деньги для борющихся с COVID-19 медиков

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Власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам коронавирусных стационаров.
В Москве выделили дополнительные деньги для борющихся с COVID-19 медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.

«Из бюджета города Москвы выделено 3 млрд рублей на осуществление в 2021 году стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

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