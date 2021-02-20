Кабмин выделил 6,4 млрд рублей борющимся с коронавирусом силовикам

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Правительство России выделило 6,4 млрд рублей на выплаты задействованным в борьбе с коронавирусом сотрудникам силовых ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.
Кабмин выделил 6,4 млрд рублей борющимся с коронавирусом силовикам
  • РИА Новости

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 6 424 689,6 тыс. рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств федерального бюджета в целях осуществления специальных социальных выплат», — говорится в документе.

Минобороны направлено 3,5 млрд рублей, МВД — 1 млрд рублей, МЧС — 14 млн рублей, Росгвардии — 174,7 млн рублей, ФСО — 45 млн рублей, ФСБ — 1,3 млрд рублей, ФСИН — 204 млн рублей, ГУСП — 16 млн рублей, СВР — 7 млн рублей.

Руководству структур поручено проконтролировать целевое использование бюджетных средств и доложить об итогах до 1 мая 2021 года.

Ранее правительство России одобрило выделение средств на соцвыплаты военнослужащим, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению коронавируса.

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