Кабмин одобрил выплаты помогающим в лечении коронавируса военным

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Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на соцвыплаты военнослужащим, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению коронавируса.

«Проектом распоряжения предлагается выделить бюджетные ассигнования... в целях финансового обеспечения специальных социальных выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

16 февраля власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам коронавирусных стационаров.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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