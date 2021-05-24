Беглов рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.

Он сообщил, что «правительство Петербурга адекватно реагирует на изменения эпидемической обстановки».

«Делаем всё, что необходимо в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Открыли необходимое количество коек в городских стационарах. Довели долю свободных мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией до 20%. По требованию Роспотребнадзора продлили режим ограничений до 12 июля», — цитирует РИА Новости Беглова.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что в городе «обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой».