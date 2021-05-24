Беглов рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Петербурге

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.
Беглов рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Он сообщил, что «правительство Петербурга адекватно реагирует на изменения эпидемической обстановки».

«Делаем всё, что необходимо в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Открыли необходимое количество коек в городских стационарах. Довели долю свободных мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией до 20%. По требованию Роспотребнадзора продлили режим ограничений до 12 июля», — цитирует РИА Новости Беглова.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что в городе «обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить