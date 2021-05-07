Краснов принял участие в церемонии открытия памятника воинам 108-й стрелковой дивизии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие в церемонии открытия памятника воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, погибшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино.

«Сегодня, в преддверии 9 Мая, мне выпала честь открыть этот памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, которые обороняли Москву в декабре 1941 года. Здесь, на подступах к столице нашей Родины, разворачивались ожесточённые бои. Но враг не прошёл», — заявил Краснов во время торжественной церемонии.

Генеральный прокурор отметил, что данный монумент является воплощением знаменитого девиза «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Это знак нашей благодарной памяти всем павшим во время Великой Отечественной войны и всем, кто в ней одержал победу», — добавил он.

Вместе с этим Краснов выразил благодарность всем, кто причастен к сооружению мемориала на территории деревни Аносино.

Памятник, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, изображает солдата-красноармейца, который призывным жестом поднимает бойцов в атаку на фоне Кремлёвской стены. Автор создавал монумент более полугода.

Ранее в Зубцовском районе Тверской области открыли Мемориал воинам-якутам, принимавшим участие в боях с 25 ноября по 17 декабря 1942 года в составе 326-й стрелковой дивизии.