В Тверской области открыли Мемориал воинам-якутам

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В Зубцовском районе Тверской области открыли Мемориал воинам-якутам, принимавшим участие в боях с 25 ноября по 17 декабря 1942 года в составе 326-й стрелковой дивизии.
В Тверской области открыли Мемориал воинам-якутам
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Великую Отечественную войну воины-якутяне внесли неоценимый вклад в защиту тверской земли», — заявил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, между властями Тверской области и Республики Саха (Якутия) подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве, многолетнее партнёрство по увековечению памяти героев войны продолжится реализацией новых значимых проектов.

«Из Якутии на фронт ушло почти 64 тыс. человек, и более 35 тыс. осталось навсегда на полях сражений. Мы стараемся хранить и восстанавливать страницы истории», — сказал, со своей стороны, первый заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте России Александр Сафронов.

Ранее kp.ru сообщало, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.

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