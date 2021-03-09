Более 600 тысяч россиян стали невыездными из-за долгов в начале года

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что более 600 тыс. должников ограничили в праве на выезд из России за долги в начале года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ФССП за январь.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе, — 605,6 тыс.», — говорится в отчётности.

Уточняется, что каждый десятый в этом списке является неплательщиком алиментов.

На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей.