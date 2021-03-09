Более 600 тысяч россиян стали невыездными из-за долгов в начале года

Короткая ссылка
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что более 600 тыс. должников ограничили в праве на выезд из России за долги в начале года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ФССП за январь.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе, — 605,6 тыс.», — говорится в отчётности.

Уточняется, что каждый десятый в этом списке является неплательщиком алиментов.

На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить