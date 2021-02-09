Приставы взыскали с невыездных должников более 46 млрд рублей в 2020 году

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Судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Всего за минувший год приставы вынесли более 9 млн (в 2019 году — более 7 млн) постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы России, за год с них взыскали более 46 млрд рублей.

На 1 января 2021 года в списке невыездных числились свыше 3,8 млн человек, общий долг которых превысил 1,7 трлн рублей.

Перед Новым годом под ограничением выезда находились более 4,1 млн человек, но их задолженность была меньше и составляла более 1,6 трлн рублей.

Ранее в ФССП назвали суммарный долг по штрафам осуждённых за коррупцию.

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