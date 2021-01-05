В ФССП назвали суммарный долг по штрафам осуждённым за коррупцию

По данным Федеральной службы судебных приставов, суммарный долг по штрафам, которые были назначены осуждённым за коррупцию, превышает 31 млрд рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ФССП.

Отмечается, что всего в январе — ноябре прошлого года на исполнении у приставов было 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с осуждённых за коррупцию на сумму 34,5 млрд рублей.

«На 1 декабря остаток исполнительных производств (составил) 6395, сумма — 31,1 млрд рублей», — говорится в материалах.

Ранее в ФССП сообщали, что россияне, которым ограничен выезд за границу из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн рублей.

Также в ведомстве рассказали об автомобильных штрафах россиян за 11 месяцев 2020 года.