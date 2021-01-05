В ФССП назвали суммарный долг по штрафам осуждённым за коррупцию
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ФССП.
Отмечается, что всего в январе — ноябре прошлого года на исполнении у приставов было 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с осуждённых за коррупцию на сумму 34,5 млрд рублей.
«На 1 декабря остаток исполнительных производств (составил) 6395, сумма — 31,1 млрд рублей», — говорится в материалах.
Ранее в ФССП сообщали, что россияне, которым ограничен выезд за границу из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн рублей.
Также в ведомстве рассказали об автомобильных штрафах россиян за 11 месяцев 2020 года.