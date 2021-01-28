Эпидемиолог призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса

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Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса.
Эпидемиолог призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он отметил необходимость укрепления инфраструктуры общественного здравоохранения, создания системы глобального мониторинга инфекций и повышения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

«Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечём уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкреплённые определёнными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет ещё разрушительнее», — заявил Брико.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил снижение числа новых случаев коронавируса в России.

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