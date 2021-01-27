Эпидемиолог объяснил снижение новых случаев коронавируса в России
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«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — цитирует РИА Новости Горелова.
Он пояснил, что в течение 14 дней социальная активность была снижена, люди «фактически находились на изоляции, поэтому цепочки передачи вируса разорвались».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения.