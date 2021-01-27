Эпидемиолог объяснил снижение новых случаев коронавируса в России

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В России уменьшение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Эпидемиолог объяснил снижение новых случаев коронавируса в России
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«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — цитирует РИА Новости Горелова.

Он пояснил, что в течение 14 дней социальная активность была снижена, люди «фактически находились на изоляции, поэтому цепочки передачи вируса разорвались».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения. 

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