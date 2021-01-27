Эпидемиолог объяснил снижение новых случаев коронавируса в России

В России уменьшение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — цитирует РИА Новости Горелова.

Он пояснил, что в течение 14 дней социальная активность была снижена, люди «фактически находились на изоляции, поэтому цепочки передачи вируса разорвались».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения.