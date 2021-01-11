В правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации

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Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко рассказал о задачах организации.
В правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации
  • Pixabay

«На данный момент уже есть список из 30 заболеваний, для которых было отобрано 40 с лишним лекарственных препаратов, которые должны будут получить около 10 тыс. детей. Предварительно программа оценивается в 47 млрд рублей», — заявил он в беседе с НТВ.

Предполагается, что прежде всего помощь должны получить дети, лечение которых уже начато.

«Есть такое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Таких детей, по предварительным спискам, 890 человек. 466 детей уже получают лечение. Очень важно, чтобы это лечение не прекратилось, не приостановилось», — пояснил Ткаченко.

По его словам, работа фонда будет прозрачной, а попасть в программу родители смогут, отправив заявку через сайт «Круга добра» или с помощью своего лечащего врача. Её рассмотрит экспертная группа медиков.

Деятельность фонда будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и добровольных взносов и пожертвований.

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