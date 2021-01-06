Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими болезнями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В целях оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, постановляю: считать целесообразным создание Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», — говорится в документе.

Главой фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.

В указе уточняется, что учредителем фонда является Министерство здравоохранения России.

Деятельность фонда будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и добровольных взносов и пожертвований.

Основной целью фонда станет реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями, обеспечение их лекарствами и техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий.

Ранее Путин в ходе совещания по социальным вопросам объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями, в него поступит около 60 млрд рублей от сбора НДФЛ.