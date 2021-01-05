Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями, в него поступит около 60 млрд рублей от сбора НДФЛ.

«У меня на столе лежит проект указа о создании, мы договаривались об этом, фонда поддержки детей с тяжёлыми и жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — сказал он.

Как напомнил глава государства, речь идёт о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для тех граждан, которые получают доходы свыше 5 млн рублей.

«Таким образом мы получим дополнительных доход около 60 млрд. Договорились, что создадим фонд, о котором я уже упомянул, и направим его на эти цели, на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах», — добавил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

В конце ноября Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ с 13 до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.