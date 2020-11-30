В Красноярском крае рассказали о работе санавиации в пандемию

В Красноярском крае рассказали о работе санавиации во время пандемии.

Об этом сообщает НТВ.

«Коронавирусные» рейсы летают несколько раз в день.

«Иногда работы настолько много, что хочешь, чтобы в сутках было не 24, а 25 часов, чтобы всё успеть выполнить», — заявил заведующий отделением санитарной авиации Красноярской краевой клинической больницы Константин Барышников.

В распоряжении медиков — 12 вертолётов Ми-8 и несколько самолётов. Работать приходится в том числе в условиях тундры и тайги.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.