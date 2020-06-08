В Липецке открыли новый госпиталь для пациентов с COVID-19

В Липецке заработал новый госпиталь для пациентов с COVID-19. Для него переоборудовали корпус одного из санаториев.

Об этом сообщает ОТР.

Учреждение рассчитано на 400 человек. Как рассказали врачи, здесь будут проходить лечение те, у кого заболевание протекает в средней и лёгкой форме.

«Пациенты с коронавирусной инфекцией (которые требуют долечивания и лечения) в более лёгких формах, для них тоже нужны площади. И для этого были перепрофилированы площади санатория под отделения — также нашей областной больницы», — заявила главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Лилия Сиротинкина.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявили коронавирус у 8985 человек.