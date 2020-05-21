Вторая группа спасательного центра МЧС прибыла в Дагестан

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Вторая группа спасательного центра МЧС из подмосковного Ногинска прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Вторая группа спасательного центра МЧС прибыла в Дагестан
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 80 человек и 14 единиц техники прибыла в Республику Дагестан для проведения дезинфекции в населённых пунктах республики», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС республики.

Ранее стало известно, что группа врачей из федеральных медцентров прибыла в Дагестан для помощи местным медикам.

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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