Эксперт оценил предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей.

«У нас скрутить подержанному автомобилю пробег не считается никаким преступлением, так, детские шалости. В то же время в Германии это давно уголовное преступление. И можно получить уголовный срок», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, это обман покупателя, потребителя.

Со своей стороны, заместитель главного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков в беседе с Newinform отметил, что контроль за пробегом в сфере вторичного рынка и при покупке-продаже подержанных автомобилей необходим, но реализовать это довольно трудно.

«Здесь очень много косвенных факторов, которые затрудняют контроль пробега для покупателей и для продавца», — полагает он.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.