Эксперт оценил предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей

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Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей.
Эксперт оценил предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей
  • Pixabay

«У нас скрутить подержанному автомобилю пробег не считается никаким преступлением, так, детские шалости. В то же время в Германии это давно уголовное преступление. И можно получить уголовный срок», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, это обман покупателя, потребителя.

Со своей стороны, заместитель главного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков в беседе с Newinform отметил, что контроль за пробегом в сфере вторичного рынка и при покупке-продаже подержанных автомобилей необходим, но реализовать это довольно трудно.

«Здесь очень много косвенных факторов, которые затрудняют контроль пробега для покупателей и для продавца», — полагает он.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.

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