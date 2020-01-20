Автоэксперт оценил идею продажи «красивых» автономеров через госуслуги

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.

«Есть два вида: аукционная система и предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу. И тот, и тот вариант в мире используется в ряде стран, (они. — RT) показали свою эффективность», — добавил он.

Канаев назвал предложение интересным не только для водителей, но и для тех людей, кто не управляет автомобилем, но владеет им.

«Поэтому идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть. Тем более что там и аккредитацию, и аттестацию, всё можно проводить, и лицензию выдавать, кто это будет делать, то есть всё это под государственным контролем», — заключил эксперт.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.