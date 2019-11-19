«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает издание, такие госзнаки будут выдавать по утверждённым ставкам госпошлин через портал госуслуг. Заявление необходимо будет заполнить при регистрации автомобиля.

Автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить.

Также государственный регистрационный знак, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион.

Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов. Если гражданин соглашается на участие в торгах, ему сперва выдают обычный номер, после окончания торгов (они будут длиться примерно месяц) госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

В середине октября сообщалось, что водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки. Об этом заявил глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров.

По его словам, с 1 января вступает в силу ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр.

Он пояснил, что правило не будет распространяться на транспортные средства, купленные на вторичном рынке.

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил сообщения о том, что водителей новых машин с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.