В России запретят ездить на новых машинах без номеров
- Reuters
По его словам, с 1 января вступает в силу ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр.
«Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», — цитирует Мишурова ТАСС.
Он пояснил, что правило не будет распространяться на транспортные средства, купленные на вторичном рынке.
Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение десяти дней с момента покупки.
В феврале ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров.