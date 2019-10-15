В России запретят ездить на новых машинах без номеров

Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки. Об этом сообщил глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров.

По его словам, с 1 января вступает в силу ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр.

«Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», — цитирует Мишурова ТАСС.

Он пояснил, что правило не будет распространяться на транспортные средства, купленные на вторичном рынке.

Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение десяти дней с момента покупки.

В феврале ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров.