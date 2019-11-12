В Татарстане начала работу горячая линия по услугам такси и каршеринга

В Татарстане начала работу Всероссийская горячая линия по услугам такси и каршеринга. Она доступна до 25 ноября. В республике на вопросы отвечают сотрудники местного управления Роспотребнадзора, сообщает «Реальное время».

В частности, специалисты проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защиты прав потребителей.

Обращения принимаются с 10:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 12:45.

Также можно обратиться в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.