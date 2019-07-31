Эксперт оценил исследование о стоимости такси и личного автомобиля в России

Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.

«На самом деле это исследование, к сожалению, не отражает реальности. Дело в том, что цены на такси очень сильно меняются в течение дня. Если вы едете в час пик, то вы можете столкнуться с тем, что цена на ту же самую поездку будет больше в три раза, чем, допустим, в непиковое время», — заявил он.

По его словам, для тех, кто редко использует автомобиль, выгоден каршеринг, и это хорошая альтернатива покупке личного автотранспорта.

Если же человек часто использует машину, то других вариантов почти нет, заключил Шкуматов.

Ранее представитель HSBC пояснил, что в исследовании учитывалась цена на Toyota Camry в стране, расходы на топливо и стоимость обслуживания автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов жителей.

Автоэксперт Дмитрий Пучков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.