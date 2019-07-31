Эксперты сравнили стоимость такси и личного автомобиля в России

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить и использовать личный автомобиль.

Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования банка HSBC.

Отмечается, что в Индии этот показатель составляет 2731 км в год, в Великобритании — 1184 км в год, в США — 1102 км, а в Германии — 811 км.

Представитель HSBC пояснил, что в исследовании учитывалась цена на Toyota Camry в стране, расходы на топливо и стоимость обслуживания автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов жителей.

Ранее автоэксперт Дмитрий Пучков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.