В Москве ввели в эксплуатацию более 250 школ за девять лет

Короткая ссылка
В Москве введено в эксплуатацию более 250 школ за девять лет. Их общее количество с 2010 года выросло до 1860, сообщает сайт «Аргументы и факты».
В Москве ввели в эксплуатацию более 250 школ за девять лет
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель руководителя департамента образования и науки Антон Молев.

По его словам, увеличилось и число учеников. Если в 2010-м их было около 1 млн, то теперь — свыше 1,5 млн.

«Соответственно, количество сотрудников возросло. Важно понимать, что ни о каком сокращении педагогических сотрудников за эти годы в принципе речи не было», — цитирует Молева интернет-издание argumenti.ru.

Ранее в Казани рассказали о работе по подготовке школ и детсадов к новому учебному году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить