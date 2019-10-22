В Москве ввели в эксплуатацию более 250 школ за девять лет

В Москве введено в эксплуатацию более 250 школ за девять лет. Их общее количество с 2010 года выросло до 1860, сообщает сайт «Аргументы и факты».

Об этом заявил заместитель руководителя департамента образования и науки Антон Молев.

По его словам, увеличилось и число учеников. Если в 2010-м их было около 1 млн, то теперь — свыше 1,5 млн.

«Соответственно, количество сотрудников возросло. Важно понимать, что ни о каком сокращении педагогических сотрудников за эти годы в принципе речи не было», — цитирует Молева интернет-издание argumenti.ru.

Ранее в Казани рассказали о работе по подготовке школ и детсадов к новому учебному году.