В Казани рассказали о работе по подготовке школ и детсадов к новому учебному году

На капитальный ремонт школ и детских садов к новому учебному году в Казани потратили 1,5 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу городского исполкома.

В эту же сумму входит строительство двух школ и 11 детсадов.

Впервые обновлены территории 48 школ, капитально отремонтированы 30 спортзалов, 39 школьных столовых и 10 актовых залов.

Всего за семь лет реализации программы капремонта учреждений образования в столице Татарстана отремонтировали около 140 зданий школ и 65 детсадов.

Также стало известно, что в Волгоградской области усилят меры безопасности в школах в преддверии учебного года. Соответствующее распоряжение дал губернатор Андрей Бочаров, передаёт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Важно взять на особый контроль вопросы комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения учебного процесса, обратив отдельное внимание на организацию транспортного движения около учебных заведений и в местах массового пребывания детей, особенно в первые недели сентября», — заявил Бочаров.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области планируют выделить 1 млрд рублей на ремонт школ в 2020 году.