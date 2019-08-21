В Оренбургской области планируют выделить 1 млрд рублей на ремонт школ в 2020 году

Министерство образования Оренбургской области планирует выделить около 1 млрд рублей на ремонт школ в 2020 году, сообщает RIA56.

Об этом заявил и. о. главы ведомства Алексей Пахомов на совете регионального заксобрания.

По его словам, средства будут распределять не только с учётом демографической ситуации и важности школы, но и с учётом исполнения всех предписаний контрольных органов.

В 2019 году на ремонт школ направили более 730 млн рублей, что почти в пять раз превышает сумму за 2018-й.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют построить более 30 объектов здравоохранения и 15 школ до конца года.