В Подмосковье планируют построить более 30 объектов здравоохранения

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В Московской области планируют построить более 30 объектов здравоохранения и 15 школ до конца года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье планируют построить более 30 объектов здравоохранения
  • ©pixabay.com

В частности, 1 сентября будут введены в эксплуатацию девять школ, ещё пять планируется завершить до конца года. Среди строящихся объектов — школа на 1350 мест в Одинцове.

Кроме того, будет построено шесть детских садов.

Также стало известно, что в Татарстане за последние два года в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» на строительство детсадов направили более 5,5 млрд рублей. Об этом информирует InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования и науки.

Ранее сообщалось, что в Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года.

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